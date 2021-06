Nad čím vším je slunce? Kruh Kamila Pešťáka se ještě neuzavřel

Výchozím bodem je i tentokrát autorovo rodné Plzeňsko. Události ovšem posluchače zavedou i na sever Itálie, do Alma-Aty a kazašských hor počátku devadesátých let. V retrospektivě jednotlivých postav se dostáváme i do historie někdejšího Sovětského svazu a časů 2. světové války. Shodná je důkladnost a pečlivost, s níž autor líčí a popisuje jednotlivá prostředí, kde se děj odehrává.