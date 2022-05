Na Šumavu se po letech vrátil její král

„Teď momentálně jsme přímo v místě, kterému se přezdívalo Údolí smrti, kde zastřelili Hasilova bratra Bohumila. A musím říct, že jsme nadšení. Je to tu opravdu nádherné,“ řekl Právu před obědovou pauzou David Ondříček. V průběhu natáčení scény zašel pozdravit Josefa Vávru, syna Josefa Hasila, který se přišel podívat. „Jsem moc rád, že jste tady. Tady to někde bylo, že? Je to tady krásné všude, kam se člověk podívá,“ říká mu režisér.