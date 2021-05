Na pražském Metronome festivalu vystoupí Nick Cave i Beck

Cave začínal v sedmdesátých letech ve skupině The Birthday Party. Později založil skupinu Nick Cave and the Bad Seeds, která hraje dodnes. V letech 2006 až 2011 působil ve skupině Grinderman. Napsal také romány A uzřela oslice anděla nebo Smrt Zajdy Munroa a zahrál si ve filmech Nebe nad Berlínem či Rhinoceros Hunting in Budapest.