Na lodi, na vinici, na střechách, v kempech. Tam všude se bude letos v létě hrát

Chystá se také menší putovní přehlídka Přehrady Fest On The Road, která nahradí velkou akci Přehrady Fest, jež byla odložena na příští rok. Hrát se bude na Vranově, Seči i Hostivařské přehradě v Praze a na koncertech vystoupí Xindl X, Pokáč, UDG, Sebastian, Pavel Callta, Voxel, Atmo Music a další. Termíny i program budou upřesněny.

Připravena je rovněž festivalová série Letokruh. Od 15. do 18. července v Brně, od 22. do 25. července v Hradci Králové a od 29. července do 1. srpna v Praze vystoupí Kryštof, Marek Ztracený, Horkýže Slíže, Inékafe, No Name, Pokáč, Rybičky 48 a další.