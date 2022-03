Na festivalu Opera 2022 znějí krásné hlasy

Festival hudebního divadla Opera 2022, který probíhá na pražských scénách od 16. ledna do 29. března, se pomalu blíží do finále. Před sebou má poslední dva víkendy a čtyři představení. Operní bienále přiváží do Prahy již po patnácté přehlídku tvorby všech stálých operních souborů z Česka a Slovenska.