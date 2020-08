Na Dnech nové opery v Ostravě zazní v premiéře Nauka o afázii

S tím tématem přišla má režijní partnerka a scenáristka Katharina Schmitt, s níž jsme v poslední době realizovali několik rozhlasových a divadelních prací. Jako skladatele mě už dost dlouho zajímá téma toho, co se děje, když hudba nezní, jakým způsobem rezonuje hudba v tichu, jak náš mozek nakládá s akustickou informací poté, co se sami v tichu ocitneme. Ztráta schopnosti řeči je přesně takovou situací - nejenom, že se hudebními prostředky pokouším sledovat proces rozpadu schopnosti zpívat (zejména tradiční formou Sprechgesangu), ale i společně scénicky hledáme cesty, jak nastávající ticho rozeznít. Jaké to je, když někdo nemluví - může to znít? Je to vlastně pokus o vytvoření velkého audiovizuálního obrazu, v jehož centru je postava tvůrčí bytosti hledající svou lidskou i kreativní identitu na pozadí reálií současného světa.