Na Bounty Rock Cafe míří Bluesbones či Garage. Flamengo Reunion připomene 60. léta

Flamengo reunion session je projekt dvou původních členů Flamenga, Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra „Gumy“ Kulhánka (baskytara), ke kterým se přidali Jan Holeček (Hammond B3, zpěv), Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a stálý host Vladimír Boryš Secký (saxofon a flétna). Hrají mimo jiné hity Too Much Love is Bad Thing, Vím, že pláčem to skončí, Každou chvíli, Týden v elektrickém městě a kultovní coververze jako Whole Lotta Love (Led Zeppelin) a Oye Como Va (Santana). Nezapomínají ani na Kuře v hodinkách.