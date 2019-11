Muzikál Tina Turner měl premiéru v New Yorku. Přišla i Tina

”Už nikdy nebudu tak šťastná jako právě teď,“ řekla na premiéře. „Chcete vědět, jak se cítím se všemi těmi lidmi za mnou, kteří právě předvedli moji show. Skvěle. Myslím, že to zvládli víc než skvěle. Strašně se mi líbí tady sedět a dívat se, jak předvádějí to, co jsem se já musela učit roky. A tady to byla záležitost měsíců.“

Tina Turner začínala v šedesátých letech v kapele svého manžela Ika Turnera, kde vynalézavě propojili blues, soul a rokenrol. Do roku 1976 spolu vytvořili spoustu hitů jako River Deep, Mountain High, Nutbush City Limits, Proud Mary. Turner byl bohužel narkoman a svou ženu tyranizoval. Po rozchodu zahájila sólovou kariéru a vyprodávala největší haly po celém světě, zazpívala si také v pražské O2 Aréně. Její sólové hity The Best, What’s Love Got to Do with It, We Don’t Need Another Hero, I Don’t Wanna Fight či Golden Eye se zařadily do zlatého fondu světového popu.