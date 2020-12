Muzea a galerie řeší, jak splnit hygienická opatření

Národní galerie Praha také otevře a dodrží vládní nařízení. „Na příkladu současně nejexponovanější výstavy Rembrandt: Portrét člověka to znamená čtyřicet osob najednou ve výstavních prostorách, oproti stoprocentní kapacitě. U výstavy Rembrandt bude prodloužena otevírací doba, a to od pondělí do neděle od 9 do 21 hodin. Ostatní výstavy a expozice budou otevřeny v běžné otevírací době,“ uvedla mluvčí galerie Eva Sochorová.