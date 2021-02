Modernizovaný Rigoletto: Co by na to řekl Giuseppe Verdi?

Už jsem několikrát přemýšlel nad tím, co nutí inscenátory klasických operních titulů k tomu, aby se snažili za každou cenu o jakousi modernizaci. Rozhodně se tak nezavděčí nám, starším divákům. Třeba já navštěvuji operní představení už sedmdesát let a pořád si nějak nemůžu zvyknout. Už v dětství jsem viděl, jak pod poněkud objemnějším tenorem praskla lavička při duetu „Věrné milování“.

V roli Dalibora jsem dokonce dvakrát viděl Bena Blachuta, který byl u nás v Ostravě původně kominíkem. Ani on, ani já jsme si neuvědomovali, že je tato postava vlastně prvním homosexuálem v české opeře. Nejenže pořád opěvuje přítele Zdeňka, ale i do té Milady se zamiluje, až když přijde do vězení převlečená za kluka. Jenom nevím, zda to už tušil Bedřich Smetana nebo libretista Josef Wenzig.