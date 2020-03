Mirai Navrátil z kapely Mirai: Moje generace má najednou téma

Ve Frýdku-Místku je bývalá textilka Slezan, která má ve skladech spoustu bavlněných látek. Sehnali jsme tedy švadleny a začali šít roušky. Blížíme se k deseti tisícům ušitých a rozdaných roušek. Rozdávali jsme je ve městě lidem, ale protože se u řady z nich projevovaly panika a strach, dostali jsme občas vynadáno. Někteří po nás chtěli více roušek, i pro své příbuzné. Odkázali jsme je na frontu lidí za nimi a na to konto jsme si vyslechli třeba i slova o tom, že se o ně nepostará stát ani my.

A potom mi pár lidí kolem mě včetně někoho z kluků z naší party řeklo, že jako švadlena bych se neuživil, ať raději napíšu nějakou písničku. Oponoval jsem, že na to moc nejsem, že tyhle rychlé písně dělá skvěle Pokáč. No, ale náhle mě v koupelně osvítil nápad. Za pár okamžiků jsem měl hotový refrén a klukům jsem řekl, že mi nepřijde úplně špatný a dokončím to.

Ještě ten den jsem zavolal Honzovi Balcárkovi, který má v Novém Jičíně nahrávací studio, a řekl mu, že za ním přijedu a zkusíme písničku dokončit. Šlo nám to skvěle, takže jsme do ní natočili i party, s nimiž jsem původně vůbec nepočítal. Získala tím pádem docela dobrý zvuk.

Cestou do Nového Jičína jsem přemýšlel, jak ji pojmout. Neměl jsem ještě napsanou druhou sloku, ale dospěl jsem k závěru, že to bude taková krátká legrácka na zlepšení nálady. Řekl jsem si také, že by to mohl být duet, ale než aby ho se mnou někdo brilantně nazpíval, to raději oslovím nějakou vtipnou herečku. A tou pro mě je Nikol Štíbrová, která svůj part nakonec i bravurně nazpívala.