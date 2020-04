Ministerstvo hledá nového šéfa Národní galerie Praha

„Nebudeme nic odkládat a budeme se držet původního harmonogramu, který jsme si vytyčili, co se týče výběru nového ředitele. Nevidím tak silné důvody pro to odkládat původní plán. Kdyby by šlo všechno dobře, byl bych rád, kdybychom třeba od 1. října mohli mít řádně zvoleného ředitele,” řekl Zaorálek. Uvedl, že v konkurzu se bude hledat jeden generální ředitel. V minulých měsících se uvažovalo i o tom, že by galerii mohli vést společně ekonomický ředitel a odborník na výtvarné umění.