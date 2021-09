Miloslav Šmídmajer natočil dokument o spisovateli Milanu Kunderovi: Fellinimu by autorská práva dal

Filmem provází student v podání mladého herce Leonarda Hädlera Štírského, který si vezme do hlavy, že získá pro svou závěrečnou práci na fakultě rozhovor s Milanem Kunderou, byť ví, že léta už žádná interview neposkytuje. Obrátí se tedy na Kunderovy přátele a postupně tak vniká do poznání osobnosti a myšlení spisovatele.

„Nicméně ten jejich rozhovor byl tak vtipný a zároveň láskyplný, že jsem litoval, že u toho nemohu být s kamerou. A to jsme probrali i takové věci, jako že Kundera odmítal poskytovat práva ke zfilmování poté, co byl zklamán adaptací Nesnesitelné lehkosti bytí, ale Fellinimu by je dal. A bavilo by ho přemýšlet, jak by tento mág zfilmoval Slavnost bezvýznamnosti. To vše během jednoho oběda, který se pak nekonal,“ dodal.