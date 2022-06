Mig 21 představují nový animovaný videoklip k písni Džus noci

„Možná jste si při poslechu písně Džus noci nedokázali doposud představit, jak ten nápoj vypadá, chutná a jaké účinky vyvolává. My to také netušili a netušili jsme ani, že to netušíme,“ přibližuje zpěvák Jiří Macháček. „To až díky takovým mladým nadšeným bláznům z ostravského studia Dart Production jsme se to dozvěděli, protože nám na to vyrobili klip.“