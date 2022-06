Matěj Metoděj Štrunc nastoluje Lidověk písní Aby nás pánbůh miloval

„Každý za sebou v životě máme různý příběh a všichni na světě bez ohledu na vyznání víry, rozdílnosti genderu, barvu pleti nebo povahu člověka máme vlastně jedno hlavní přání. Tím je, aby nás pánbůh miloval. Není to pro mě osobně podpora křesťanství či jiného náboženství. Myslím, že na místo slova bůh si tam každý může podle své potřeby dosadit to, v co on sám věří. Když naši myšlenku hodně zjednoduším, všichni na světě si přece přejeme, abychom byli milováni. To je pro mě hlavní myšlenka tohoto klipu, se kterou jsme celý koncept vymýšleli,“ říká Štrunc.