Martin Pechlát v roli kastelána, který sabotuje počty návštěvníků na zámku

Kdo to neví, tak tzv. mufloni jsou pro kastelána ze zámku v komedii Poslední aristokratka lidi, kteří se dožadují zámeckých prohlídek.

„Josef se snaží, aby na hrad Kostku chodilo co možná nejmíň návštěvníků a nikdo nenarušoval jeho klid. To všechno se změní příchodem hraběcí rodiny, která má naopak zájem, aby tam návštěvníků chodilo co nejvíce a tím se plnila hraběcí pokladna,“ říká Martin Pechlát.