Pavel Liška natolik podlehl své roli hypochondra, že málem přišel o vlasy

„Je to velmi podivná postava, záhadná postava, na ty já jsem expert. Přestože má pracovat jako zahradník a údržbář na zámku, je to člověk, který praktický neustále umírá. Hypochondr, jehož vášní je hudba,“ říká o roli pana Krásy Pavel Liška.

„Pavel se do role tak vžil, že mu během natáčení skutečně začaly strašně padat vlasy. Poletovaly kolem něho v celých chomáčích. Eliška Balzerová s Táňou Dykovou si z něho utahovaly, že teď už s bolestí hlavy nebude muset chodit za neurologem, ale za ortopedem, protože bude mít brzo hlavu jako koleno. Nakonec jsem jeho plešatění vepsal i do scénáře a z Pavlova trápení vznikly pěkné komediální scény. Hned, co jsme je dotočili, jako když utne. Vlasy Pavlovi přestaly padat, takže má na hlavě zase srst jako… no jako liška,“ popisuje režisér Poslední aristokratky Jiří Vejdělek.