Marko Ivanović: Kniha džunglí vznikla vlastně omylem

Mělo to vtipný začátek. Štěpán Kubišta, ředitel Jatek78, chtěl využít soubor Dekkadancers, který tvoří tanečníci, často původně baleťáci. Zrovna tou dobou se uvažovalo o vzniku stanu Azyl 78, a protože v baletu je v zimě vždycky největší zájem o představení Louskáček, napadlo ho udělat si legraci a vytvořit jakousi letní verzi Louskáčka. Posunout ho třeba na Havaj. V zásadě šlo o to, vzít Čajkovského hudbu a udělat představení postavené na Louskáčkovi.

Vybrali jsme patnáct jejích hráčů, protože víc bychom do šapitó asi nedostali. Jsou to muzikanti, kteří se sami rozhodli do projektu jít. Vědí, že jdou do velkého neznáma a dobrodružství. Netradiční je i umístění orchestru. Je součástí scény a tvoří zadní plán představení. Aby muzikanti viděli na dirigenta, budou celou dobu otočeni k publiku, a pro diváka budou tudíž nepřehlédnutelní.