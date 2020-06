Marián Čekovský, hudebník a porotce SuperStar: Když je v hudbě emoce, dá se jí věřit

Rozhodl jsem se nabídku přijmout a nebýt glosátorem. Když se hodnotí zpěv mladých lidí, kteří usilují o to, aby se v budoucnu mohli věnovat umění, je to vážná věc. Šel jsem do poroty s tím, že jim budu říkat to, co cítím, jaký mám z jejich vystoupení pocit, a chci se spolupodílet na výběru lidí, kteří chtějí v budoucnu dělat hudebním fanouškům radost.