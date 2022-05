Mára Čmára vytvořil v Praze nový mural art

„Moc se mi malba líbí. Úplně to rozzářilo ten tmavý kout,“ hodnotí v sobotu cestou do metra Hradčanská šestnáctiletá Nela. Vzápětí se u vysokozdvižné plošiny zastavují další dvě slečny. Fotí si uměleckou novinku a živě v angličtině diskutují. „Je to velmi hezké. U nás ve Švýcarsku něco podobného sotva uvidíte,“ míní turistky.

U frekventované pražské silnice o víkendu práci finišuje několik mladých umělců sdružených ve studiu DRAWetc. Hlavní hvězdou je Marek Kulhavý alias Mára Čmára, autor vítězného návrhu pozornost přitahující malby, která je součástí mezinárodní reklamní kampaně s názvem Zažij sílu inspirace.

„Bylo to skvělé. Moc mě to bavilo, ale jsem zničený. Na druhou stranu jsem si odpočinul od rutinního kreslení v ateliéru. Konečně jsem neseděl celý den u počítače. Bylo to dost pohybové,“ hodnotí pražský ilustrátor a autor komiksů náročných šest dní, které naplno věnoval svému největšímu samostatnému dílu. Snil o něm pět let.

Trvalo několik dní než se obyčejná stěna přímo u metra Hradčanská, stala uměleckým dílem Foto: Milan Malíček, Právo

Zatím bezejmenná dívka by měla zůstat na stěně jeden rok. Někomu připomíná malou mořskou vílu Ariel, jinému Botticelliho Venuši, jiní v ženě obklopené přírodou spatřují jednu z Muchových múz.

„Strávil jsem na tom asi 65 hodin práce. Nebyl jsem ale na začátku při obkreslování skici na stěnu. S tím mi pomohli kluci, kterým se to podařilo v extrémně krátkém čase,“ přibližuje tvůrčí proces přenosu drobné kresby na obrovitánskou plochu Mára Čmára. Bez silného projektoru by to nešlo. „Kluci to vzali velkými tužkami a uhly, které připevnili na košťata. Až když obkreslili všechny linky, mohli jsme začít malovat jednotlivé plochy,“ dodává.

Těmi kluky jsou zkušení „muralisti“ Tomáš Staněk a Josef Sedlák, tvořící autorskou dvojici Obras-Akrobad. „Pro mě to byla výzva. Taková jemná, až filigránská ilustrátorská práce s linkami a barevnými přechody. Na to nejsem úplně zvyklý,“ doplňuje Tomáš Staněk.

Dílo vznikalo několik dní Foto: Milan Malíček, Právo

Speciální barvy čistící vzduch

Klienta prodávajícího zejména drogistické zboží Márův obraz oslovil mezi patnáctkou zájemců nejen tématem, ale i neobvyklou barevnou paletou. „Je to náhoda. Firma Pantone každý rok vyhlašuje barvu roku. Letos je to fialová. Do ní jsem se trefil úplně náhodou,“ směje se autor vítězného návrhu. A nejrůznějších fialových tónu je na obraze tedy požehnaně. Zajímavé jsou i vlastnosti speciální italské barvy použité v kombinaci s klasickou exteriérovou barvou, která čistí vzduch pomocí fotokatalytického efektu.

Konečná podoba díla Foto: Jan Handrejch, Právo

„Při práci jsme postupovali po fragmentech. Většinou jsme šli od nejsvětlejší do nejtmavší nebo barvy míchali kvůli jemným přechodům. Kousek původního návrhu jsme nakonec vynechali, protože už to tam nahoře nevypadalo hezky. Hlavní motiv tím dostal víc prostoru vyniknout,“ vypichuje zásadní změnu Marek Kulhavý.

Malba se připravovala několik měsíců a celá realizace stála statisíce korun „Ono se to nezdá, ale trvalo dlouho, než se to dalo dohromady. Je to příjemná, nekonfrontační věc. Navíc paleta barev není v tak čistém provedení na fasádách domů obvyklá. Pro mě to představuje trochu futur retro. Kdysi dávno byly po Praze malované fasády pro nejrůznější podniky, služby nebo produkty. To je to retro. A futur je to v té barevnosti a něžnosti, která v dnešních náladách a v současné komerční komunikaci běžná není. Žijeme v tvrdé době,“ tvrdí Vladimír Strejček, který vede studio DRAWetc. přes dvacet let.

Autor Marek Kulhavý u svého díla Foto: Jan Handrejch, Právo

A upozorňuje na zásadní rozdíl mezi graffiti a tímto druhem pouličního umění, které nejen ve velkých městech zažívá v posledních letech boom. „Narozdíl od graffiti nebo street artu je mural art legální a vzniká s povolením úřadů a majitelů budov. Vše je dopředu naplánováno a schváleno. Graffiťák se ale neptá, jestli s umístěním jeho díla souhlasí majitel fasády,“ zdůrazňuje šéf studia.

Celou dobu mezi autorem, spolutvůrci i technickou podporou panovala přátelská atmosféra. Navíc jim parádně vyšlo počasí. „Bylo to krásně strávených několik dní. Mám z toho ohromnou radost,“ uzavírá Strejček.