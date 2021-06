Léto především s českou muzikou

Pořadatelé tradičních přehlídek s tuzemskou účastí doplňují stávající program a čekají na informace o změnách v bezpečnostních opatřeních. Jiní letní akce teprve chystají, to když se jim naskytla možnost je uspořádat. O prostor si řekly i přehlídky, které jsou dlouhodobé, leč pokaždé se na nich představí jen jeden hlavní účinkující.

Taková je například Lucerna Music Bar Open. Její druhý ročník se odehraje v Ledárnách Braník v Praze, kam se přestěhovala z Výstaviště. Hrát se bude od 18. června, kdy sérii večerních koncertů zahájí Rest & DJ Herby, do 16. září, kdy se představí slovenské Iné kafe.

„To je taková pohoda dívat se na lidi z masa a kostí. Koukání do počítače už mám dost. Jsem šťastný, že se to konečně smí,“ netajil se nadšením z návratu na koncertní pódia David Koller a zavtipkoval: „Jo, a ten náš skvělý prezident měl pravdu: hladoví zpíváme líp.“

Již podruhé se v Brně-Pisárkách odehraje 20. až 22. srpna festival TrutnOFF BrnoON. Pořadatelé před několika dny oznámili jména prvních čtyř účinkujících, kterými jsou Visací zámek, Plastic People of The Universe, Dunaj a slovenská formace Puding paní Elvisovej.

„Věříme, že se naši kmenoví spiklenci i nově příchozí opět po dlouhém lockdownu zvednou z domácího bezpečí a se zdviženou hlavou namíří své mokasíny pod stromy ke Sluneční řece a rozhodnou se jít zase tančit s vlky na živou produkci. Moment setkání totiž žádný on-line koncert nemůže nahradit. Naopak, je to hrob pro živou kulturu,“ řekl hlavní pořadatel Martin Věchet. Dodal, že jména dalších účinkujících budou hlášena průběžně.

Již 19. června se na Dětském hřišti ve východočeském Broumově odehraje pětadvacátý ročník festivalu Broumovská kytara. Loni se konal v okleštěné podobě, letos se to bude podle sdělení pořadatelů opakovat. Vystoupí Vypsaná fixa, Hentai Corporation a This!.

Hudební festival Jurkovič Open se uskuteční 10. července v Jílovém u Prahy. Přehlídka nese jméno výrobce kytar a bluesmana Petra Jurkoviče, který zemřel v listopadu roku 2015. Vyrobil mimo jiné nástroj Billymu Gibbonsovi ze ZZ Top, Eriku Claptonovi či Jeffu Beckovi. Třicet let od svého vzniku na festivalu v roli hlavní hvězdy oslaví plzeňská skupina Alice v čele se zpěvákem Danem Bártou.

Již popáté pozve zpěvák a hudebník Michal Prokop své přátele a fanoušky do Všetic na festival Krásný ztráty live. Hudební přehlídka, na které již tradičně dochází k neobvyklým žánrovým i generačním setkáním, bude zahájena 13. srpna, v den zpěvákových pětasedmdesátých narozenin.

Prokop na festivalu také slavnostně pokřtí své nové album Mohlo by to bejt nebe. Kromě něho a kapely Framus Five zahraje i Pražský výběr.