Letní scénu Biskupského dvora zahájí statečný kovář Mikeš

„Od počátku jsme věřili, že se hrát bude. Nic jiného nám ani nezbývalo. Vždyť vytvořit letní scénu v tomto historickém prostředí je náročná akce, která se připravuje měsíce dopředu. Jen stavba hlediště pro sedm set diváků trvala zhruba tři týdny a šlo v podstatě ruční práci, protože do těchto prostor není možní vjet s žádnou technikou. Samozřejmě, že jsme v přípravách počítali s několika variantami vzhledem ke karanténním problémům, které se dotýkají nás všech. I nyní je scéna připravena tak, aby bylo možné hrát v souladu s předpisy, které se koronaviru dotýkají. Naštěstí to ale vypadá tak, že už od pondělí 8. června se již bude hrát pro 500 diváků, později, doufám, zaplníme hlediště celé,“ popsal Právu peripetie vzniku oblíbené letní scény Jiří Morávek, ředitel agentury Snip & CO.

Dvůr už ožil zkouškami i tentokrát neveřejnou generálkou příběhu se scénou od Jaroslava Milfajta. V hlavních rolích se předvedou Aleš Slanina a princezna Eliška Skálová. Mimo Statečného kováře, který se bude v první fázi hrát denně až do 12. června, nabídne městské divadlo i další tituly. Věhlas scény pod širým nebem se už dávno dostal i do Prahy a také letos se už ozvala některá pražská divadla s tím, že by ráda pod Petrovem rovněž předvedla svůj kumšt. „Zatím neprozradíme, kdo to bude, ale diváci se mají skutečně na co těšit,“ dodal Jiří Morávek.