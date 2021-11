Lang využívá ve smyčkách Beethovena i Janáčka, jeho tvorbu přiblíží Kotík

V podání Ostravské bandy a PKF-Prague Philharmonia pod taktovkami Petra Kotíka a Johannese Kalitzeho zazní na koncertu Zásadní Bernhard Lang tři skladby ze série loops, ve které využil smyček z děl známých autorů. Dvě vycházejí z klasické hudby - Loops for Leoš, čerpající z tvorby Janáčka, a Loops for Ludvik využívají útržky z Beethovenova Třetího klavírního koncertu c moll. Patří do cyklu Monadologie využívajících matematických principů. „Termín sám je od Leibnitze, znovu se použil v kontextu buněčných automatů, ale zahrnuje i pojetí matematických modelů v hudbě,“ řekl před dvěma lety Lang Novinkám.