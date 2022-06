Kubula a Kuba Kubikula v povedené audioknížce

Tihle tři společně putují světem, mají tak trochu hluboko do kapsy a setkávají se stejně tak s přátelstvím a dobrotou lidí, zejména dětí, jako s nelibostí rychtáře a drába, která je nakonec uvrhne až do šatlavy. Ovšem, jak to v pohádkách zákonitě bývá, vše se pochopitelně nakonec v dobré obrátí.