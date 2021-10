Krobot zkouší Zánik samoty Berhof

Dílo prostějovského rodáka Vladimíra Körnera se na jeviště Moravského divadla dostane poprvé. Půjde navíc teprve o druhé divadelní zpracování novely; poprvé se této látky ujali v roce 2009 v šumperském divadle. „Premiéra měla být již před rokem, mělo to být představení ke stému výročí divadla, kvůli covidu se to ale odsouvalo. Myslím, že Vladimír Körner a ta látka patří k tomuto kraji, a tím pádem i k tomuto divadlu. Navíc mám jeho novely rád, známe se osobně, rád bych mu udělal radost,” řekl Miroslav Krobot.

Příběh vypráví o mladičké Ulrice, která se stane společně se svým opileckým otcem, jeho německou milenkou a jeptiškou Salome zajatkyní werwolfů, nacistických fanatiků, kteří se odmítají smířit s koncem druhé světové války. Zoufalost a bezvýchodnost celé situace podtrhuje fakt, že jsou všichni zcela odříznuti od okolní civilizace a reality, žijí na na samotě Berhof. Sám režisér přiznává, že jde o temný příběh. „Máme jedinou možnost, a to, aby to bylo opravdu dobrý. Když to bude temný dílo a ještě špatný, bude to průšvih. Věřím ale, že se nám to podaří udělat zajímavě. Dokonce si myslím, že to tak úplně bez humoru nemusí být,” doplnil Krobot.