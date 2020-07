Krásné ztráty Live uvedou v premiéře film o Michalu Prokopovi

Štáb České televize pod vedením Vondráka pracoval na Krásných ztrátách Live už loni, kdy zde natáčel do filmu Prokopa na pódiu s domovskou kapelou Framus Five, v rozhovorech s muzikantskými přáteli i v osobním kontaktu s fanoušky. Některým z nich umožnil zblízka jako členům štábu sledovat, jak dokument vzniká.

„Festival bude! Připravujeme ho sice kvůli pandemii koronaviru ve ztížených podmínkách, ale rád bych ujistil, že uděláme všechno pro to, abychom si společně tohle setkání i předpremiéru Vondrákova filmu pořádně užili,” uvedl Prokop.

Dokument tvůrci natáčeli od loňského jara. Dlouhý vznik má základ ve Vondrákově snaze zachytit mnohovrstevnatost Prokopovy osobnosti ve všech oblastech jeho zájmů - muzikantské, politické i publicistické. Jakýmsi 'startovním výstřelem' natáčení se stal vstup Michala Prokopa do Síně slávy české populární hudby v rámci ceremoniálu Cen Anděl.

Režisér filmu Vondrák se už od konce 60. let pohyboval na československé hudební scéně, jeho doménou byl zejména folkrock a šanson, vystupoval sólově i v různých seskupeních. V polovině 90. let se začal se věnovat televizní dokumentární tvorbě. V cyklu Legendy folku a country zmapoval domácí hudební scénu. Natočil řadu dokumentů o domácích i zahraničních hvězdách, mimo jiné o Jiřím Suchém, Jaromíru Nohavicovi, Haně a Petrovi Ulrychových, Johnu Mayallovi, Johnnym Winterovi nebo skupinách Jethro Tull a Uriah Heep.

Festival Krásný ztráty Live bude i letos především setkáním několika muzikantských generací. Na pódiích na statku Všetice na Benešovsku zahrají mimo jiné Monkey Business, Buty, Ivan Hlas Trio, Michal Ambrož a Hudba Praha, Laura a její tygři, Luboš Pospíšil & 5P, Lanugo či The Atavists. Samozřejmě nebude chybět ani hostitel Michal Prokop, a to s oběma svými formacemi, jak s plným obsazením kapely Framus Five, tak s akustickým triem s Lubošem Andrštem a Janem Hrubým.