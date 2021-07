Krása nahého těla ukrytá pod vrstvou betonu

První, co návštěvníka překvapí, je zvolený výstavní interiér. Jde totiž o funkční protiatomový kryt, takže se dá s nadsázkou konstatovat, že zobrazovaná nahota je před zrakem puritánů skryta pod několika metry kvalitního betonu.

Všechna umělecká díla se tak dostávají do zvláštního kontextu. Když člověk vidí krásná odhalená lidská těla hned vedle vyvěšeného úkrytového řádu, hasicích přístrojů, případně industriálního vybavení či pancéřových dveří, musí ho nutně napadnout, že mu organizátoři vlastně nabízejí, byť zprostředkovanou formou, dvě stránky našeho postmoderního světa. Krásu v esenciální podobě na jedné straně a strach z válečného konfliktu i následného zániku na straně druhé.

Právě on svým způsobem stanovil, jak by měla vypadat umělecky zpracovaná nahota ve fotografii. Podobně k této disciplíně, tedy s určitým respektem i nadhledem, přistupují mimo jiné Taras Kuščynskyj, František Dostál, Hynek Čermák nebo Jan Saudek. Vasil Stanko už lidské tělo chápe jako hmotu, kterou může přetvářet podle sebe. Kdežto Ladi Novák nebo Milan Junek už balancují na hraně mezi klasickou erotikou a velmi expresivním zobrazením. Peter Nagy naopak vidí ženu spíše jako jemně tajemnou a zároveň také poněkud exotickou nositelku nevyzývavé smyslnosti.

Nahá žena obryně, která je na čtyřech, sleduje na lesní louce malá prasátka. Malíř akcentoval především velké modré oči vyobrazené krásky stejně jako její rudé rty a bradavky. Vnímání odhaleného lidského těla je v naší době stále kontroverzní. Byť ho vidíme v médiích až až a zdálo by se, že nikomu nevadí, mají některé internetové účty téměř předpotopní názory na zobrazenou nahotu.

Názory extremistů na síti nikomu nevadí, zatímco odhalené ňadro se stává důvodem pro zablokování na internetu. Stejně tak se vedou nekonečné diskuse, kde končí erotika a začíná pornografie a kdo to má vlastně rozsoudit. A přitom první, co každý hned po narození uvidíme, je nahé ženské tělo.

Výstava Akta Erotika výše uvedenou problematiku nevyřeší. Není to ani jejím cílem. To, co chce, je představit, jaké jsou možnosti, kterými lze ukázat nahotu, a zároveň způsoby, jak je k ní možné přistupovat.