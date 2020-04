Koronavirový klip kapely 20 Minutes oslavuje sedmdesátá léta

S jeho vyhlášením se hodně změnilo, a to i pro muzikantky Simonu a Denisu Katzer, která kapelu tvoří. „Přišly jsme o všechno hraní, které nás živí. Nevěděly jsme, jak dlouho to bude trvat, zda si máme hledat jinou práci a kdy zase budeme moc hrát. Zveřejnily jsme o tom příspěvek na sociálních sítích a jeden z našich fanoušků se ozval, že by si rád koupil cédéčko, na kterém právě pracujeme,“ říká zpěvačka, kytaristka a producentka singlu Denisa Katzer.