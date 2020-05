Knihy bez DPH? Úlevu žádají nakladatelé alespoň dočasně

„V situaci, kdy nefunguje přímá podpora tohoto významného kulturního odvětví, žádáme o podporu formou ekonomického nástroje – totiž dočasného osvobození knih od DPH. Jednalo by se o opatření spravedlivé a sociální, které by zároveň utlumilo tlak na zvyšování cen v důsledku poklesu počtu vydaných výtisků. Spravedlivě by se rozložilo mezi knihkupce, distributory i nakladatele a pomohlo by i autorům,” řekl Vopěnka. Některé evropské země u knih DPH nemají.