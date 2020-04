Klus vydal minialbum. Zisk věnuje dobrovolníkům

„Jsou to takové naše “příZpěvky“ k vlně solidarity a pospolitosti, která nás zalila ruku v ruce s těžkou zkouškou pandemie. Dotýkáme se v nich témat, která jsou, věřím, pojítkem většiny, a já osobně věřím, že z celé situace vyjdeme nejen moudřejší o to, jak porazit neviditelného nepřítele, ale především o to, že spatříme mnoho viditelných přátel a hrdinů v lidech, do kterých bychom to dříve vůbec neřekli,“ uvedl Klus.