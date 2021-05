Kateřina Marie Tichá bude zpívat s kapelou zesnulého Davida Stypky

„Je to pro mě velká čest. Každý interpret sní o tom mít podporu tak výjimečných hudebníků, jako jsou Bandjeez. Známe se s kluky pět let. Ale až teď přišly společné jamy, setkání a hraní ve zkušebně. Potvrdilo se to, co jsme všichni věděli. Pohybujeme se jako lidi i jako muzikanti na stejné lodi. S Bandjeez jsme se spřátelili už během turné s kapelou Jelen. Na ně před lety s Davidem Stypkou vyrazili jako předkapela. Od té doby jsme toho jako muzikanti i přátelé zažili spoustu. Když mi kluci nabídli spolupráci, bylo to pro mě ve světle událostí posledního půl roku úplně jasné rozhodnutí,” vysvětlila Tichá.