Karina Kottová: Jednání Národní galerie nás zaskočilo

Bylo to zcela nečekané. Příprava výstavy už od ledna probíhala v součinnosti se zaměstnankyněmi a zaměstnanci Národní galerie Praha, všechny náležitosti ohledně termínů a prostor jsme domlouvali ještě mnohem dříve.

Vedení Národní galerie se zachovalo opravdu nestandardně. Bez jakéhokoli předchozího jednání nám byl zaslán dopis o zrušení výstavy. Současná situace je výzvou pro všechny kulturní instituce a chápu, že při velikosti Národní galerie není lehké ji finančně a lidsky zvládnout. Ale čekala bych po dlouholeté spolupráci alespoň možnost vše osobně probrat a pokusit se společně najít řešení. To se bohužel nekonalo.

Domnívám se, že je to odrazem mnohem hlubších dlouhodobých problémů této instituce, která bohužel přes odbornost a kvality mnohých zaměstnankyň a zaměstnanců postrádá jasnou vizi, jasně formulovanou pozici na české i mezinárodní umělecké scéně. Nedávná rozhodnutí dočasné ředitelky Anne-Marie Nedoma navíc ještě zpochybňují už tak nejistou pozici současného umění v Národní galerii.

Za nedlouhou dobu svého působení zrušila generální ředitelka také pracovní pozici kurátora Adama Budaka, a s tím i jeho dlouhodobé projekty věnující se například pohyblivému obrazu nebo mladé umělecké scéně. Kromě podzimní výstavy Ceny Jindřicha Chalupeckého byly zrušeny nebo odloženy také samostatné výstavy Markéty Othové a Igora Korpaczewského. Výstavy historických autorů naopak v programu zůstaly. To jsou podstatné koncepční kroky, které by podle mě nemělo vykonávat dočasné vedení a měly by být zaštítěny hlubší reflexí.