Karel Gott maloval hlavně pro radost, kritici ho nešetřili

Díky svému učiteli a podpoře rodiny dělal přijímací zkoušky na UMPRUM. Neuspěl a byla to pro něj, jak později uvedl, velká rána. Díky tomu, že se malováním neživil, měl v něm zaručenu absolutní svobodu.

„Ať řeknu cokoliv, slovem se to vyjádřit nedá. Pan Gott změnil můj život tím, že mě přivedl do Prahy do kostela svatého Rocha, kde před téměř třiceti lety vznikla Galerie MIRO. Bez jeho tehdejší finanční pomoci bych zůstal v Německu. I proto jsem před dvaceti lety k Mistrovým šedesátým narozeninám vystavil v kostele svatého Rocha asi dvacet jeho obrazů, které denně vidělo čtyři sta až šest set lidí,“ uvedl galerista a zakladatel cen Trebbia Miro Smolák.