Karantény decimují česká divadla

V pražském Švandově divadle až do neděle hráli jen hosté, Divadlo na Vinohradech v pátek oznámilo, že ruší až do odvolání všechna představení. „Nejde ani tak o to, že bychom měli herce nemocné covidem, ale jde o lidi vytrasované hygienou po rizikovém kontaktu a poslané na pět dní do karantény,“ řekl Právu ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer.