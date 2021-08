Kapelu The Cure opustil baskytarista Simon Gallup

Gallup se k The Cure poprvé připojil v roce 1979, rok po jejich vzniku. V roce 1982 byl po hádce a fyzickém konfliktu se zpěvákem Robertem Smithem na konci turné k albu Pornography z kapely vyloučen. O dva roky později se do ní ale vrátil.

Sám Robert Smith přitom v jednom z nedávných rozhovorů zdůraznil, že Gallup je srdcem kapely. „Léta, desetiletí byl na veřejnosti často přehlížen, neposkytuje rozhovory. Ale pro mě je v tom, co děláme, naprosto nezbytný,“ přiznal Smith v rozhovoru pro server NME. „Za ta léta jsme měli několik těžkých časů, ale podařilo se nám udržet velmi silné přátelství.“

Zatím poslední album vydali The Cure v roce 2008. Jmenuje se 4:13 Dream a v jejich diskografii je třinácté studiové. V roce 2019 byli uvedeni do Rokenrolové síně slávy. V nedávném rozhovoru pro The Sunday Times Smith řekl, že další jejich album může být poslední, protože, jak přiznal, měl problémy se psaním textů.