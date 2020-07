Kapela Scorpions točí album. I když už nechtěla

Přestože zpěvák Klaus Meine tvrdí, že Still Loving You nebo Wind of Change, balady jeho skupiny Scorpions, jsou ideální k milostnému tanci a vyznání lásky, uznal, že je nejvyšší čas přestat spoléhat jenom na ně a soustředit se na nové. Zpěvák německé skupiny nyní prohlásil, že materiál pro nové album je hotový.