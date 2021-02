Kapela Nanday představuje klip, v němž se potkává taneční vyjádření s hudbou

Kapelník Juraj Sonlajtner říká: „Seznámili jsme se vlastně nedávno, když si na to vzpomenu, hned bylo jasné, že tato konstelace je až explozivní. Vždy jsem chtěl kapelu, rockovou čtveřici, kde by byl skvělý a nekompromisní frontman, a byla by to parta zabijáků, se kterými bych chtěl trávit čas nejen v dodávce a ve zkušebně, ale také aby mě žádný člen neštval svou existencí.“