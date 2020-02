Kapela Marek Dusil Blend vydává videoklip k písni Daleko

Je to druhý klip k albu Karlsbad, které je fúzí folku, rocku a jazzu. Někomu může znít popově, ale to už je otázka názoru. Album je ohraničeno dvěma stejnojmennými písněmi, které jsou vzpomínkou frontmana kapely Marka Dusila na dětství, prožité v Karlových Varech. I umístění do krajiny Krušných hor má svůj důvod, neboť v tom kraji strávil také řádku let a vyrostl tam jeho syn, který je producentem klipu.