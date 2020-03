Kapela Jelen uvádí videoklip plný naděje k písni Jehnědy

Polák napsal text k písni Jehnědy již před lety, kdy s kapelou vyjeli na zimní soustředění na Lipno. „Byl to přesně ten den, kdy se zima pomalu, ale jistě začala překlápět do jara, slunce se probudilo a začalo mít sílu a sníh a led ještě držely, ale pod ním, v hlíně a ve větvích stromů, se začínal probouzet život. Přišlo to úplně z ničeho nic, vcelku a tak, jak to v refrénu i zůstalo,” vzpomíná zpěvák. ⠀