Kapela Efterklang: Dánština je jako další nástroj

V roce 2014 jsme odehráli koncert, který jsme nazvali poslední, a je pochopitelné, že si to řada lidí vyložila jako náš konec. My se ale jen potřebovali vymanit z tradičního cyklu a zkusit fungovat v jiném rámci. V mezičase jsme založili skupinu Liima, vedli jsme rozhlasovou stanici a napsali se skladatelem Karstenem Fundalem operu.

Název znamená Pořád spolu. I když se na desce prolíná mnoho různých vlivů a zasáhla do ní řada hudebníků, je to pořád především společná práce nás tří. Je to prostor, ve kterém díky naší spolupráci vzniká něco, co nás přesahuje. Díky tomu, že jsme si dovolili chvíli toulat se hudebním světem mimo Efterklang, bylo nahrávání svěží. Měli jsme pocit nového začátku.