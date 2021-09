Kabát začal ve čtyřech a skončil v pěti

Byla to pro ni čirá radost, ohlasy diváků na vystoupení, z nichž mnohá se odbyla ve městech, ve kterých kapela dlouho nehrála, byly nadšené. Jenže po zastávce 9. září v Karlových Varech musel baskytarista Milan Špalek na neodkladný chirurgický zákrok a Kabát stál před těžkým rozhodnutím. Mohl zbytek turné přeložit, čímž by opět posvětil charakter doby, anebo nějak pokračovat.

Kabát dohrál základní set, odešel z pódia, a když se po nadšeném aplausu diváků vrátil, měl už Krulich na ramenou kytaru. Vojtek pak řekl: „Vy, kteří jste viděli nějaký předešlý koncert tohoto turné, víte, že takhle to nekončí. Základní set jsme zkrátili, abychom měli víc času na přídavek a mohli si ho zase zahrát s Milanem Špalkem.“

Po jeho příchodu na pódium následovalo emotivně silné přivítání diváky a pak série písní, které do přídavků Kabátu patří, ať už jde o Moderní děvče, Burlaky nebo Pohodu.

Sobotní pražský koncert celou cirkusovou sérii završil. Do dějin vstoupí jako ten, který kapela začala ve čtyřech a dohrála v pěti. A rovněž jako ten, v němž od startu do konce všichni členové formace hráli a zpívali jako o život. Zpočátku proto, aby zacelili díru po kolegovi, na konci kvůli tomu, aby si to s tím kolegou zase pořádně užili.