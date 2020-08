Jubilejní Jiráskův Hronov zahájil Zaorálek

„Chci vám všem poděkovat, že jste to navzdory zlořečenému viru nevzdali a festival uspořádali,“ řekl Zaorálek. „Kultura je významná tím, že je to potkávání lidi a vztahy mezi nimi, divadlo zvláště, nedá se přenášet žádným signálem. Ochotnické divadlo u nás má nejhustší síť na světě, tvoří charakter této země, a to, že se festival koná, je důkazem houževnatosti české kultury,“ připomněl.