Jste šampióni. Queen poslali lidem antidepresivní hit z obýváku

Brian May Foto: Milan Malíček, Právo

Část skupiny Queen a zpěvák Adam Lambert zaslali přes internet fanouškům antidepresivní vzkaz. Z domova zazpívali slavný hit We Are the Champions, ale v závěru trochu pozměnili text na „Vy jste šampióni“.