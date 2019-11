Jsou tu zase. Iron Maiden se vrátí 7. července

Skupina začínala už v 70. letech, a když se v roce 1982 připojil zpěvák Bruce Dickinson, prorazila do mainstreamu. Vznikly hity jako The Number Of The Beast, Fear Of The Dark a Bring Your Daughter… To The Slaughter. Během osmé dekády byl hymnický metal s dlouhými kytarovými na absolutním vrcholu. Nejvěrnější fandové je neopustili dodnes a také Dickinson, který sestavu na čas opustil, se nakonec vrátil.