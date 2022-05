Jiřina Bohdalová se stala Geniem smíchu

„Za mnou na jevišti je nápis, že smích prodlužuje život. Já se směju pořád a snažím se to dodržovat, takže se podívejte na mě,“ řekla divákům herečka, která o den dříve oslavila své jednadevadesáté narozeniny a stále hraje v pražském Divadle Na Jezerce.

Dramaturgie letošního festivalového ročníku promítla do soutěžních inscenací pestrou škálu možných podob komediální tvorby, od odlehčené crazy komedie (Bez roucha, Prokletí nefritového škorpióna) přes společenskou satiru (Ošklivec, Společenstvo vlastníků, Americký bizon) až po revuální kabaret o zrodu legendárního divadla (Semafor) a komorní muzikál (První rande).

Letošní ročník byl co do kvality velmi vyrovnaný a ocenění by si zasloužily všechny inscenace. A také organizátoři, kteří přes komplikace způsobené koronavirovou pandemií dokázali festival udržet a po kolapsu původně naplánovaného lednového programu ho uspořádat v náhradním jarním termínu.