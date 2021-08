Jiráskův Hronov odstartovaly komedie

Cidlinští jsou zkušení a dobří herci a šli do toho s velkou energií. Jednotlivé výkony inscenaci pozdvihovaly, její temporytmus však místy dost zadrhoval a nepomohl tomu ani s vervou zatančený kankán, který měl překlenout právě tato místa, takže jeho neustálé opakování působilo po chvíli spíš jako berlička. Ale diváci se bavili, a to je u komedie nejdůležitější.

Do třetice se v duchu tradičního interpretačního divadla čerpajícího inspiraci od profesionálů představil pražský soubor RADAR / Hrobeso muzikálem podle filmové komedie Adéla ještě nevečeřela. Tvůrci inscenace usadila zhruba osmdesát diváků na jeviště Jiráskova divadla, čímž vznikl prostor značně stísněný.

Inspirativnější, zejména pro mladší publikum, byly inscenace hrané v sále Josefa Čapka a Myšárně, především Vyhnání z ráje už proběhlo karlovarského Studia Dagmar. A to zejména díky výbornému výkonu Andrey Kiralyi v roli Afričanky Miláčka, pokoušející se splynout s novou americkou realitou a zároveň neztratit své kořeny. Autentičnost dosažená věcným, nepopisným herectvím, prodchnutým tanečním pohybem, je její hlavní hereckou devízou.

S principem vyprávění příběhů uprchlíků přišel pražský soubor Teď nádech a leť v inscenaci Strategie růže. Způsob paralelního překrývání jednotlivých vyprávění ale není šťastnou volbou, divák tak nemůže sledovat ani jeden příběh soustředěně až do konce a po krátkém čase se mu představení změní jen ve změť neidentifikovatelné zvukové kulisy. A to je škoda, protože jsou to příběhy silné a herci přesvědčiví.