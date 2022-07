Jeff Beck uchvátil kytarovým uměním, Johnny Depp pobláznil fanynky

Beck oblečený do prostého bílého trička a šedivých kalhot nabídl publiku několik vlastních skladeb i převzaté písně, jako You Know You Know od Mahavishnu Orchestra nebo Stratus z repertoáru Billyho Cobhama. „Když slyším jeho skvělou hru, mám chuť po příchodu domů rozšlapat svoji kytaru a nechat hraní,“ komentoval jeden z posluchačů umění hudebníka, kterého časopis Rolling Stone zařadil mezi stovku nejlepších kytaristů všech dob.