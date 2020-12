Jean-Michel Jarre odehraje novoroční koncert ve virtuálním Notre-Damu

Welcome to the Other Side je jednorázový a pro všechny zdarma přístupný koncert. Odehraje se 31. prosince ve 23:25 hodin. Zároveň je podle protagonisty nadějí pro rok 2021, nadějí, že temné časy, kterými jsme procházeli, končí. Notre-Dame je podle něj unikátním prostorem pro kolektivní imaginaci. Je symbolem síly a světového dědictví, které nás spojuje.

Koncert lze sledovat mimo jiné na YouTube kanálu či Facebooku Jeana-Michela Jarreho, na serveru City of Paris, na serveru unesco.org a dalších. Audio z koncertu bude vydáno 1. ledna 2021 v 0:15 hodin na všech streamingových platformách pod názvem Welcome to the Other Side - Live.