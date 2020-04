Ivana Korolová zpívá o tom, že člověk občas potřebuje i oddech

Hudbu napsal producent Armin Effenberger, autorkou textu je herečka Marika Šoposká. „Na začátku vyhlášení karantény vznikl nápad oslovit mé kámoše a fanoušky, aby doma natočili cokoliv, co je napadne v souvislosti s písní Kvůli tobě. Mohli točit něco, co se pojí přímo s textem nebo cokoli, co pro ně toto spojení znamená. Než se videa nasbírala a vše se dalo do kupy ve střižně, chvíli to trvalo,“ popisuje vznik klipu Korolová.