Hudebníci vyzvali politiky, aby nepoužívali jejich písně bez svolení

Připomeňme, že britští Rolling Stones v červnu pohrozili Trumpovi právním jednáním kvůli tomu, že na předvolebních shromážděních zněla bez jejich svolení píseň You Can’t Always Get What You Want. Pozůstalí po Tomu Pettym se v červnu ohradili proti tomu, že Trumpův štáb na shromáždění, které se konalo ve městě Tulsa, použil zpěvákův hit I Won’t Back Down.